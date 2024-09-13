Банкротная авиакомпания из ХМАО в 10 раз снизила цены на продажу вертолетов

Банкротная авиакомпания «СКОЛ» снизила цены на свои вертолеты в десять раз. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что воздушные судна с полигона в Сургуте продают по стоимости от 10 до 29 миллионов рублей.
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