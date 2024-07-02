ВСУ пытаются на лодках перебросить диверсантов на левый берег Днепра

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пытаются забросить на лодках через Днепр диверсантов. Для этого они используют резиновые лодки, рассказал в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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