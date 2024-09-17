Россияне тратят до трех лет на накопление первоначального взноса по ипотеке

Дмитрий Гурин

Те современные "квартиры" в "современных" домах постоеных буквально вчера по "современным" технологиям, в большинстве своем не годятся даже на свинарники... Молодняк покупает квартиры в ипотеку в огромном человейнике не мыслят дальнейшие перспективы жизни в нем после 10-20 годов. т.е. не думают о бремени кап. ремонта, замене лифтового оборудования а если на крыше котельная то и ее.... Застройщики думают о сиюминутных прибылях а не о будущем своих "творений" живя в частных особняках...