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Россияне тратят до трех лет на накопление первоначального взноса по ипотеке

Россияне тратят до трех лет на накопление первоначального взноса по ипотеке

Почти половине (48%) респондентов удается накопить на первоначальный взнос по ипотеке за период от 1 до 3 лет.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Те современные &quot;квартиры&quot; в &quot;современных&quot; домах постоеных буквально вчера по &quot;современным&quot; технологиям, в большинстве своем не годятся даже на свинарники... Молодняк покупает квартиры в ипотеку в огромном человейнике не мыслят дальнейшие перспективы жизни в нем после 10-20 годов. т.е. не думают о бремени кап. ремонта, замене лифтового оборудования а если на крыше котельная то и ее.... Застройщики думают о сиюминутных прибылях а не о будущем своих &quot;творений&quot; живя в частных особняках...
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