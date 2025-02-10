В Краснодаре жилой комплекс получил повреждения после атаки беспилотников

Краснодар минувшей ночью был атакован беспилотниками. Провреждения получил жилой комплекс. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на техническую надстройку 19-го этажа дома упали обломки дрона.
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