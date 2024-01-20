Невзирая на то, что на прилавках сейчас полным-полно альтернатив европейским смазочным материалам, очень многие автомобилисты по-прежнему голосуют рублем за продукцию давно любимых брендов, которая даже сейчас ввозится в нашу страну всевозможными обходными путями.