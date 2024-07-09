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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис де ла Фуэнте: «Игроки Испании действуют образцово. У нас были очень сложные матчи, но без боли ничего хорошего не бывает. Пространство для прогресса еще есть»

Луис де ла Фуэнте: «Игроки Испании действуют образцово. У нас были очень сложные матчи, но без боли ничего хорошего не бывает. Пространство для прогресса еще есть»

– Как вы чувствуете себя? Вы на первом Евро обыграли Германию дома и Францию с Мбаппе. – Спасибо за поздравления.

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