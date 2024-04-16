Как таксисты объезжают пробки – сможете решить эту задачку?

Таксист везет клиента, опаздывающего в аэропорт. Впереди – затор, но есть альтернативные маршруты. В каком направлении не запрещено продолжить движение, чтобы попытаться всё же успеть к вылету?Отмечайте свой вариант.
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