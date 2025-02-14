Бербок не поддержала предложение Трампа вернуть Россию в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время Мюнхенской конференции по безопасности выступила против предложения президента США Дональда Трампа о возвращении России в Группу семи (G7) до окончания украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии