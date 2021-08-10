Запрет экспорта бензина из России пока вводить не будут - СМИ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости/Прайм. Правительство России решило не вводить срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, в числе которых запрет экспорта и соглашения с нефтяными компаниями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.