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Запрет экспорта бензина из России пока вводить не будут - СМИ

Запрет экспорта бензина из России пока вводить не будут - СМИ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости/Прайм. Правительство России решило не вводить срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, в числе которых запрет экспорта и соглашения с нефтяными компаниями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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