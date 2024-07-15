Расчеты «Мста-Б» группировки «Север» ликвидировали технику и пехоту ВСУ

Артиллерия успешно ведет круглосуточный огонь по противнику Артиллерийские расчеты «Мста-Б» группировки войск «Север» ликвидировали технику и пехоту украинской армии в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии