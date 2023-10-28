Стало известно, как может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России в условиях ажиотажного спроса на нее может вырасти до 25–30% с нынешних 20%, заявил начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий, чьи слова приводит «Прайм».
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