Судорожные приказы командующего сухопутных войск ВСУ Александра Сырского по переброске дополнительных войск и усилению заградотрядов на Купянском направлении – ничего не дали.
До Купянска 8 км. Харькову приготовиться
Комментарии
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Юрий Золотарев
МОЧИТЬ эту ВСУ-шную гадость - нациков - без жалости! Это НЕ люди!
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2 д.
Александр Каблучко
Харьков входил в десятку красивейших городов СССР. Если его будут брать штурмом, то это будет похлеще августа 1943 г.
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1 д.
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