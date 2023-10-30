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Спички - не игрушка

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До Купянска 8 км. Харькову приготовиться

До Купянска 8 км. Харькову приготовиться

Судорожные приказы командующего сухопутных войск ВСУ Александра Сырского по переброске дополнительных войск и усилению заградотрядов на Купянском направлении – ничего не дали.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
МОЧИТЬ эту ВСУ-шную гадость - нациков - без жалости! Это НЕ люди!
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2 д.
Александр Каблучко
Харьков входил в десятку красивейших городов СССР. Если его будут брать штурмом, то это будет похлеще августа 1943 г.
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1 д.

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