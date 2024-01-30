Вопрос осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване дошёл до Бастрыкина: Делу быть!

Глава СК России поручил возбудить дело в связи с выходкой русофоба из АрменииСегодня, 30 января, в телеграм-канале Следственного комитета появилась новость о том, что глава федерального органа поручил возбудить уголовное дело, связанное с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда.
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