Вопрос осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване дошёл до Бастрыкина: Делу быть!

Глава СК России поручил возбудить дело в связи с выходкой русофоба из АрменииСегодня, 30 января, в телеграм-канале Следственного комитета появилась новость о том, что глава федерального органа поручил возбудить уголовное дело, связанное с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда.