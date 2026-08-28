Художница Наташа Хабарова — о работе с натурой и творческом процессе

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Персональная выставка Наташи Хабаровой Sentimental — как личный дневник художницы, погружающий в ее дни и вечера в мастерской: там горит лампа, а натурщицы из жизни перемещаются на холсты.