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РБК СТИЛЬ

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Художница Наташа Хабарова — о работе с натурой и творческом процессе

Художница Наташа Хабарова — о работе с натурой и творческом процессе

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Персональная выставка Наташи Хабаровой Sentimental — как личный дневник художницы, погружающий в ее дни и вечера в мастерской: там горит лампа, а натурщицы из жизни перемещаются на холсты.

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