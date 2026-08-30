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Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья

Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды: тыкву, кабачки, свёклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву.

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