Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды: тыкву, кабачки, свёклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву.
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