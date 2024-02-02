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Закон, порядок, государство

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Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота проводит артиллерийские стрельбы в Японском море

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота проводит артиллерийские стрельбы в Японском море

В ходе отработки задач в море, военные моряки выполняют боевые упражнения с практической стрельбой по щиту-мишени, макету плавающей мины и имитированной воздушной цели.

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