Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота проводит артиллерийские стрельбы в Японском море

В ходе отработки задач в море, военные моряки выполняют боевые упражнения с практической стрельбой по щиту-мишени, макету плавающей мины и имитированной воздушной цели.
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