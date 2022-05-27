В России нашли способ совершать выплаты по госдолгу в рублях без дефолта

России удастся погасить обязательства по внешнему долгу, невзирая на то, что американские власти не стали продлевать лицензию, которая позволяла Министерству финансов России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами.
России удастся погасить обязательства по внешнему долгу, невзирая на то, что американские власти не стали продлевать лицензию, которая позволяла Министерству финансов России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами.
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