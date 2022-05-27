Наш потерянный мир

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В России нашли способ совершать выплаты по госдолгу в рублях без дефолта

В России нашли способ совершать выплаты по госдолгу в рублях без дефолта

России удастся погасить обязательства по внешнему долгу, невзирая на то, что американские власти не стали продлевать лицензию, которая позволяла Министерству финансов России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами.

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