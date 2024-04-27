Медвежий угол
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Медвежий угол

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Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

Возможности искусства не стоит преувеличивать, но и преуменьшать не стоит. Внимательные кинозрители увидели в знаменитых российских фильмах и сериалах сбывшиеся предсказания о судьбе России и мира.

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Комментарии
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Наталия
Самые сильные пророчества в советских фильмах, &quot;Вечный зов&quot; и , особенно, &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;,когда еще было почти невозможно представить, к чему скатится  наш современный мир. Гениальные сценаристы и режиссеры.
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8 час.
пв
петров виктор
Хорошая статья и примеры из советской киноклассики убедительны...  Но к своему доказательному киноряду автор статьи присовокупил отрывок из романа А.Иванова &quot;Вечный зов&quot;, где предатель Лахновский рассуждает о будущей послевоенной идеологической борьбе за умы советских людей...  И что интересно:  почему-то, этот откровенный и поучительный диалог Лахновского не вошёл в одноимённый с романом т/фильм...  Думаю, произошло это потому, что после &quot;пророчеств&quot; Лахновского появляется стойкое ощущение дежавю - т.е. состояние, что то, о чём говорит Лахновский, уже имело место быть в прошлом...  И действительно:  русофобия, стирание исторической памяти у целого поколения людей, воспитание манкуртов непомнящих родства - всё это 70 лет в России, переименованной в СССР, практиковали советские партийные вожди и их пропагандисты из КПСС...
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6 час.
Н
Николай
&quot;...телефильм Ильи Казанкова &quot;Катюша&quot;, вышедший в 2023 году...&quot; Этот пример приводить не стоит, т.к. он выпущен уже в ходе СВО - 2023 год!
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6 час.

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