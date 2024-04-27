Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

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петров виктор

Хорошая статья и примеры из советской киноклассики убедительны... Но к своему доказательному киноряду автор статьи присовокупил отрывок из романа А.Иванова "Вечный зов", где предатель Лахновский рассуждает о будущей послевоенной идеологической борьбе за умы советских людей... И что интересно: почему-то, этот откровенный и поучительный диалог Лахновского не вошёл в одноимённый с романом т/фильм... Думаю, произошло это потому, что после "пророчеств" Лахновского появляется стойкое ощущение дежавю - т.е. состояние, что то, о чём говорит Лахновский, уже имело место быть в прошлом... И действительно: русофобия, стирание исторической памяти у целого поколения людей, воспитание манкуртов непомнящих родства - всё это 70 лет в России, переименованной в СССР, практиковали советские партийные вожди и их пропагандисты из КПСС...