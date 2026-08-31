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Анатомия бизнеса

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Бизнес с Китаем в 2026: куда идти, если «купил-продал» больше не работает

Модель «купил дешево в Китае — продал дорого в России» была золотой жилой для предпринимателей больше десяти лет, но сегодня она умерла.

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