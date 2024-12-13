Рубль падает все ниже. Курсы доллара и евро на 13 декабря

Рубль продолжил снижение к американской и европейской валютам. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 декабря 2024 года, составляет 103,9500 рубля (103,2707 рубля на 12 декабря), официальный курс евро — 110,4804 рубля (предыдущее значение — 108,5588 рубля).
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