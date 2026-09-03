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СахПресс

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Дождь и до +25 градусов: какая погода ждет жителей Сахалинской области 4 сентября

Дождь и до +25 градусов: какая погода ждет жителей Сахалинской области 4 сентября

На Сахалине 4 сентября сохранится теплая погода. В северных и центральных районах обойдется без осадков, но ночью и утром местами возможен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.

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