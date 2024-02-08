Сет чемпионских кроссовок Майкла Джордана продан на аукционе

Набор из шести отдельных кроссовок, которые легендарный баскетболист «Чикаго» Майкл Джордан носил во время решающих матчей финалов в чемпионских сезонах НБА, был продан на аукционе в Нью‑Йорке за 8 миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby’s.
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