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Daily Storm

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В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

Депутат заксобрания также предложил использовать беспилотники для патрулирования улицДепутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил выдать сотрудникам патрульно-постовой службы и других подразделений полиции «транспортные средства нового поколения».

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