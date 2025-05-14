В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

Депутат заксобрания также предложил использовать беспилотники для патрулирования улицДепутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил выдать сотрудникам патрульно-постовой службы и других подразделений полиции «транспортные средства нового поколения».
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