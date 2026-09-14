Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.
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