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Мировое обозрение

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В США осуждён координатор теракта в «Крокус Сити Холле»»

В США осуждён координатор теракта в «Крокус Сити Холле»»

Суд штата Вирджиния вынес приговор гражданину Афганистана Мохаммаду Шарифулле, признанному причастным к подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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