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“Хочет процветать”, – Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о воссоединении Бена Аффлека с бывшей женой

“Хочет процветать”, – Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о воссоединении Бена Аффлека с бывшей женой

Американская певица Дженнифер Лопес разрабатывает план мести своему бывшему мужу Бену Аффлеку.  Возобновленные слухи о воссоединении Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер стали для Лопес толчком к активизации своей музыкальной карьеры.

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