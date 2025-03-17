“Хочет процветать”, – Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о воссоединении Бена Аффлека с бывшей женой

Американская певица Дженнифер Лопес разрабатывает план мести своему бывшему мужу Бену Аффлеку. Возобновленные слухи о воссоединении Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер стали для Лопес толчком к активизации своей музыкальной карьеры.
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