“Хочет процветать”, – Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о воссоединении Бена Аффлека с бывшей женой

Американская певица Дженнифер Лопес разрабатывает план мести своему бывшему мужу Бену Аффлеку. Возобновленные слухи о воссоединении Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер стали для Лопес толчком к активизации своей музыкальной карьеры.