Ну, правда, какие они все-таки недотепы. То вступили в НАТО, и теперь вдруг выяснили, какие на это нужны сумасшедшие деньги - хотя бы для того, чтобы требуемый забор от России поставить.
В Финляндии сломалась АЭС. Чтобы отремонтировать ... надо всю её разобрать
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А шо с е..алом, чухонцы?! Заграница (НАТО) вам поможет! А вообще странно, если случай гарантийный и это прописано в документах - пусть гарантёры и занимаются, чего лишний шум в борделе устраивать? Клиентов распугаете...
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14 час.
Владимир Ильин
1. Трудно быть бестолковым. 2. Не рой другому яму - сам в ней окажешься.
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9 час.
Александр Салтановский
Уржался когда прочитал о причине закрытия погранпереходов "горячими финскими парнями, думал обоссусь от смеха!
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46 мин.
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