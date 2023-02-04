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Максим Вылегжанин: «Внимание к лыжным гонкам внутри страны повысилось. На Кубке России выступают звезды, повышается статус и зрелищность соревнований»

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин поделился мнением об интересе зрителей к Кубку России по лыжным гонкам.

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