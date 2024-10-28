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Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Город поставил перед собой несколько задач в сфере развития массового спорта на ближайшие годы. Они включают в себя реконструкцию знаменитых исторических объектов и строительство новых, обновление спортивной инфраструктуры, расширение проектов бесплатных тренировок, а также увеличение массовости городских мероприятий.

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