«Спасибо, я в курсе, что я женщина!» Мне перестали дарить цветы на 8 марта и я только рада

Замечательный праздник 8-го марта для меня в первую очередь ассоциируется с затравленными мужчинами, пробирающимися сквозь подтаявшие сугробы с охапкой букетов наперевес и недовольными барышнями, которые пытаются угадать, признают ли их сегодня женщинами, вручив подарок, или нет.