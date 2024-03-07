«Спасибо, я в курсе, что я женщина!» Мне перестали дарить цветы на 8 марта и я только рада

Замечательный праздник 8-го марта для меня в первую очередь ассоциируется с затравленными мужчинами, пробирающимися сквозь подтаявшие сугробы с охапкой букетов наперевес и недовольными барышнями, которые пытаются угадать, признают ли их сегодня женщинами, вручив подарок, или нет.
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