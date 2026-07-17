Дочь Валерия Меладзе накопила 100 штрафов за нарушения ПДД

Дочь Валерия Меладзе, 23-летняя Арина, которая недавно получила диплом врача, накопила 100 штрафов за нарушения ПДД.
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