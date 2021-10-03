В чём сила семи поколений и почему важно знать историю своих предков?

Позитив для оптимистовПолитикаВ чём сила семи поколений и почему важно знать историю своих предков? Узнайте, как вы можете получить поддержку своего рода, благословение на исполнение самых заветных желаний.Вернуться к статье416НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила КодаКак то все поверхностно, очень много вопросов - например, если мой ближайший предок самоубийца, то в православных канонах даже молиться за него грех! Как с этим поступать? И много таких "мелочей"!ВВСМолиться можно дома.Майя MajaТолкование к Евангелию сначала почитайте раз священнослужителям не верите))) Может, что и поймете в "мелочах", как вы выражаетесь.Людмила КодаЗачем эта злобная ирония? У Евангелия слишком много толкователей - всяк толкует по своему! А написано там очень расплывчато.Natalyвспомнить предков доседьмого колена в России и отмолить их, ВЫ издеваетесь господа? И это нам предлагают после трёх революций, после того как вырезались не семьями и родами, а целыми классами, целые сословия объявлялись преступными и врагами народа, а родственники врагов народа отправлялись в" места не так отдаленные" причём на вечно. вот где класс дворян класс купцов, буржуев мироедов. класс священослужителей ( религия опиум для народа) а 75 лет агрессивного атеизма ещё не всех отучила молиться хоть кому то?А про расказачивание и раскулачивание вспоминать как будем, как мы найдем предков крестьян казаков воинов если о них говорить даже нельзя было без того что бы не разделить их судьбу на месте пулей в лоб?Natalyна этом сайте лучше вообще не вспоминать своих предков и какие то там родовые корни дерва. Здесь не адекватные модераторы ВАс мигом объявят предателем родины. пендосской агнтшей заподной сракомахательницей жидовкой и алкоголичкой после чего отправят в ЧС сайта, объявив всем. что вы идиотка и мерзкая грязная старушка потаскушка проститутка на которой пробы негде ставить.На этом сайте можно только иметь одно мнение и мнение это СЕРГЕЯ модератора))))Майя MajaВ православии мало. Читайте Гладкова, например. И нет в моих словах иронии. Ошиблись.СергейНе ври, брехуха. Почему то других пользователей сайта никто не отправляет в ЧС, в ЧС отправляют только тебя и прибабахную Майю.Natalyчто, лживый трусишка, опять комментарии удаляем ? до чего же омерзительны трусы из особей мужского пола это такое бре-ке-ке , которое и человеком то считать не возможно))))а то что ты Укаинец из Луганска знают все, можешь не прятаться труситшка врунишка.СергейНа то и нужны модераторы, чтобы банить идиоток и удалять идиотские комменты. А ты заканчивай злоупотреблять спиртными напитками, а то часто неадекватная, еврейка с Питера.Natalyидика, ты, доделавать то что твои предки УКРЫ не доделали до сих пор ( докопай наконец Черное море совковой лопаткой восстанови Египетские пирамиды из руин, выведи новую породу домашней дойной скотины для выпасания на тучных лугах Нэньки -"свиномамонта" ))))СергейМне плевать и на тебя жидовка, вечная беженка ни страны ни флага, и на твоих укров, копайте хоть моря, хоть могилы друг другу.Людмила КодаСпасибо за предупреждение, но мне как то по барабану.Майя MajaА он сам по умолчаю кто, Наташа? Вступает в полемику и при этом в коментах на сайте сектантов не заметил? Так кто тут идиот беспросветный, а кто умный на сайте?Майя MajaУдивительная глупость руководит некоторыми особями в инете...Мало того что все нормальные коменты подтер, он еще и плюется постоянно на сайте, обзывается и оскорбляет. переходит на личности и нарушает правила сайта! А Элина, дорогая, стала улиткой (ой...ведь личка же не работает. Видимо опять кто-то виноват?)))))Natalyда кто бы сомневался в его умственных способностях?)))))Выдвигает ничтожных век, Подбирая модели-модули. Верноподданный человек – Тот, которого верно подали.Майя MajaНаташа, в принципе сомневаюсь, что некоторые человеки и сегодня фильм "Кин-Дза-Дза" понимают правильно))"Скрипач не нужен" - это давно не шутка.Майя MajaНаташа, не пугай людей.))) Они может только зашли и не виноваты, что уто...пчхи!...тутО всех цензурит со шлеёй по хвостомВAводолей avodзнать свои корни, знать имена предков до седьмого колена это важно для себя и своих детей, это история своей семьи и важно для продолжения рода ..... и не дает кровосмещения....NatalyКлялись Царю мы крестоцелованьем, Предательство легло на русский род. Рассеяны по миру мы изгнаньем, Как бывший Богом избранный народ.Ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, гонения и плен. Мы - русские, мы - русские, мы - русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы - русские, мы - русские, мы - русские, Покаемся - поднимемся с колен.Майя MajaК сожалению, в нашей многонациональной стране многие и не знают своих корней родовых Войны , революции...Не многие знают, что для начала расспросить своих бабушек, дедушек. Конечно, они могут многого не знать. Но по имеющимся зацепкам можно пойти в архивы и начать исследование собственного рода. Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Путь предстоит сложный, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу. Нужно быть готовым, что их сложно будет прочитать, ведь это может быть скоропись XVII-XVIII веков. Легко нарваться в составлении родословной на мошенников, они за большие деньги могут составить вам генеалогическое древо, которое и близко не будет принадлежать вашему роду)))Михаил добрый маргиналУ меня дед пропал в блокаду. Дядя в синявино без вести.Дед где то в братцкой могиле дядя в болоте((((NatalyУже обращались в архивы ФСб на Литейном в СПб и архивы Москвы на Лубянке, узнали такое, что лучше бы и не знать((( отметились как могли мои предки во всем, что касается репрессий и 1918г. и 1934 гг. и 1937 г и 46, 53, 56гг причём и, как белое так и чёрное и добро и зло в одном флаконе( время такое было не однозначное) читала справочки архивные документы 1937 года чуть не поседела второй раз( благо волосёнки крашенные с 32 лет полного побеления головушки буйной)Майя MajaНу что тут поделать... Солженицына тоже вруном и брехуном (слово то хохляцкое какое, на мове нам тут навязывают) обозвли. А его гулаг видимо просто не читали(((Ты же знаешь, что некоторые вообще пытаются свою родословную фантазиями прикрыть и чудо себе лично написать. Что делать таким людям? Они историю оправдывают, которую сами и не знают. Мещане? Обыватели? . По мне, так флюгерА которые только нос по ветру держат)))Андрей ХорушкинИ сюда эту придурошную нумерологию приплели... Ну не идиоты?ВПвалентина пожиленкоВ Мироздании все взаимосвязано, взаимопроникаемо и взаимодополняемо и можно сказать, что все первопричины всего происходящего с нами находятся в тонком мире Мироздания, где находятся и души наших усопших предков. Бесспорно то, что нам нужно знать историю своих предков и почитать их.Людмила КодаА если среди предков преступники их тоже надо почитать?Майя MajaПочитают святых (читайте их Житие), а простых смертных почитают только родственники. И то...если хотят кого-то почитать из своего рода. Вера и религия тут не при чем. Это ваш социум и личностное восприятие .NatalyВ большевистких республиках 1917-1922 годов, а потом в СССР с 1922 по 1956 гг. ключевым инструментом управления населением были террор и массовые репрессии. Всех, кто явно или скрыто по тем или иным причинам не соответствовал требованиям руководства к так называемому "советскому человеку", физически уничтожали. Либо сразу, либо постепенно: в пыточных, тюрьмах и лагерях. При этом наказание несли не только сами "виновники", но их члены их семей: отцы, мужья, жены, дети, братья и сестры. Самым минимальным наказанием была ссылка в отдаленные районы Сибири сроком на 5 лет. Так самым непосредственным образом насильно изменялся генофонд страны. По моему мнению, указанные действия коммунистического руководства дают основания утверждать, что в советских республиках длительное время активно и предельно жёстко реализовывалось идеи евгеники. Евге́ника - учение о селекции вида Хомо Сапиенс с целью улучшения его наследственных свойств. Социальное управление эволюцией человека.Первыми идеи евгеники начали системно и целенаправлено осуществлять в СССР, где большевики пытались создать «нового человека», "строителя коммунизма", "человека коммунистического будущего", "советского человека" ("Хомо Советикус"). Пролетарский писатель Максим Горький описывал идею большевиков следующим образом: « … большевики во главе с Лениным производят жесточайший научный опыт над живым телом России, русского народа, русского пролетариата. … цель „опыта“: переделка живой человеческой материи».советская евгеника, осуществляла неестественный отбор и просто физически уничтожала всех, кто не укладывался в прокрустово ложе тоталитарного режима.ТМтатьяна мочаловак большому сожалению знаю родословную только на 30 процентов потому что дедушки и бабушки не рассказывали о себе ничего просто боялись только случайно услышав что то запоминалаNatalyне мудрено, что даже и не рассказывали "преступными" после революции 1917 года объявлялись не только классы и сословия но и целые народы/нации, которые подлежали "зачистке" или уничтожению в течении 75 лет правления победившего "пролетариата" в Российской империи мало кто не боится сказать узнать своё происхождение((( у нас в одной гражданской войне 20 миллионов человек было стёрто в памяти народа и о них до сих пор молчок и тишина, вспоминаем только тех кто погиб от рук внешнего" западного/европейского" врага, а сколько своих сами же под топор пустили об этом стыдливо помалкиваем))))NatalyКоммунистический режим был особенно сосредоточен только на такнзываемой. "негативной" евгенике, т.е на прекращении воспроизводства нежелательных признаков породы. При этом вместо относительно гуманной стерилизации использовалось физическое уничтожение самих носителей генов. Тем же путём пошла и национал-социалистическая Германия. 2 Коммунистический евгенистический эксперимент в самом жёстком варианте длился как минимум 39 лет (с 1917 по 1957), а в мягком - еще 33 года (с 1957 по 1990). Т.е. суммарно 72 года. Нацистский евгенистический эксперимент длился максимум 12 лет (1933-1945). Таким образом коммунистический длился в 6 раз дольше, чем нацистский. Следует отметить, что евгенистический эксперимент в СССР осуществлялся намного жестче и длился намного дольше, чем в нацистсокй Германии2. И он, по моему мнению, дал очень определенный результат. Была создана особая порода людей, которую сама коммуничтическая идеология гордо называла "советский человек", а на Западе - "Хомо Советикус". По аналогии с "Хомо Сапиенс". Итак, "советский человек" или популярно "совок" - это буквально определенная порода людей, выведенная специально для проведения мировой революции, мировой войны, строительства и победы коммунизма. А для этой цели нужно было получить определенные качества породы: воина и строителя. При чем и мужчин, и у женщин. Нужен был унисекс. И, по моему мнению, они сформировались достаточно хорошо. Особенно во времена Ленина-Сталина. Во времена Хрущева-Горбачева произошло опрделенное смягчение неестественного отбора. Кроме того, ситуация в самой стране достаточно сильно поменялась. Поэтому в середины 1950-х на базе основного варианта породы "Хомо Советикуса", которую можно условно назвать "сталинисты", сформировалась 2 разновидности: "диссиденты" и "приспособленцы". Несмотря на то, что почти за 30 лет после распада СССР стали явно заметны признаки постепенного "вырождения" породы, "Хомо Советикус" все ещё довольно мощно просматривается среди населения постсоветсткого региона.Владимир Eвтушенконо и целые народы/нации, которые подлежали "зачистке" или уничтожению в течении 75 лет правления победившего "пролетариата"" Не надо так нагло лгать . Какие конкретно народыподлежали зачистке и уничтожению, геббельсятина? Али жаль до слёзкрымских татар и чеченцев, сжигавших живьём советских солдат, попавшим им в руки?NatalyА не подскажите куда делись и чукчи и коряки и эвенки или они то же советских салдат живьём сжигали?)))))1919 года на советские власти заявили свои права на территории Чукотки. Однако все оказалось не так просо. Полностью переманить народ, проживавший на данной территории, на свою сторону удалось спустя 1,5 года. Для этого «верха» использовали оружие. Советские солдаты принесли с собой новый другой порядок.В 1920 году красные власти в который раз восстановили свою власть в Анадыре. И в 1923 году Уэленский Ревком утвердил это на бумаге. С тех самых пор на Чукотке активно начала создаваться новая форма правления. В 1930 годах она превратилась в сельские советы.Чукчи по-разному реагировали подобные перемены. Часто, особенно в периферии округа, все действия воспринимались крайне негативно. Централизация каждого рабочего процесса и его субординация вызывала полное отторжение. Местные оленеводы привыкли делать по собственному усмотрению и категорически не хотели ни под кого подстраиваться. Иногда имел место саботаж и вредительство государственной собственности.Но постепенно все приобретало форму коллективизации.Вот только некоторые коренные народы- аборигены куда то просто исчезли с лица земли. не подскажите куда делись такие народы, как: Ительмены, Коряки, Чукчи, Алеуты, Айны, Эвены, ?Юсиф МусаевЧитая комментарии удивляюсь. Оказывается за человека не помнящего родство виновата власть, но ведь это не так. Да причём здесь власть. Я например знаю, что я по отцовской линии 8-е,а по материнской линии 9-е поколение в крае где я родился и вырос. Мои дети 9 - е, внуки 10-е,правнуки 11 поколение. Даже в в период СССР мой дед, отец организовывали различные религиозные мероприятия среди населения. Мой пра, пра, пра, прадед был пешим поломником в Мекку, т.е.совершил поломничество по святым очагам туда и обратно пешком,не то, что сейчас летают на самолётах. Обо всём этом знали и власть имущих, и население, которые с большим уважением относились как в народе говорят благородно у роду хаджинцев. Всё это нам из поколения в поколение рассказывали наши старшие, как деды так и бабушки, отцы, матери,устно передавали историю нашего рода. Но в 1995 по настоянию отца моего мы собрали так скажем полное собрание истории нашего рода, где про каждого ушедшего в мир иной, также и живущих в настоящем отметили и рассказали всё что было возможно написать и рассказать. Всё зависит от семейных традиций, понятий людей к важности оценки и сохранения истории родословного. Свою историю слагаем, храним, передаём мы сами.Nataly"нормативной" для породы "совок" является изначальная, "сталинская" её разновидность. Именно её я собираюсь сейчас предельно кратко описать. "Диссиденты" в большинства своем были, в сущности, очень похожи на классического "совков", но по той или иной причине не принимали какие-то элементы господствующей идеологии и боролись с ними также фанатично, как классические "совки" против них. "Приспособленцы" гораздо сильнее отличались от сталинского "совка", но умели очень искусно мимикрировать и никогда открыто не показывали себя. В первую очередь, нужно учитывать, что породу "советский человек" создавали для труда и обороны. При этом свойства работника и воина формировались не только у мужчин, но и у женщин. В принципе, для страны, которая собиралась завоевать весь мир или, по крайней мере 2 материка - это вполне разумно, так как позволяет мобилизовать большинство мужчин в армию, а женщин оставить в тылу для работы и, при необходимости, для обороны. Поэтому у "Хомо Советикус" есть явный крен к таким свойствам, как "унисекс" и "милитари". Так, что мужиковатые и жестокие женщины с минимальным уровнем эмпатии, в нашем регионе, это, скорее всего, проявление свойств породы "совок", а не результат какой-то особого индивидуального отношения к детям или каких-то чрезвычайных событий в истории рода. А иначе ведь быть не могло. Подумайте, как мама с другими свойствами породы могла спокойно отдавать своего грудничка два месяца отроду в ясли?! А так требовал тогда закон и жизненная необходимость, так зарплаты мужа не хватало для того, чтобы прокормить всю семью. Вообще нужно понимать, что породу "совок" формировали на подобии бойцовской собаки, которая должна была быть фанатично предана своему хозяину (вождю, начальнику, мужу) и готова "загрызть" любого, кто проявит хоть малейший намек на агрессию по отношению к хозяину. Удивительно, что при этом она была практически беспомощна в ситуации, когда хозяин ее наказывал или даже убивал. Правда, это была не личная преданность, а преданность сильнейшему в стае. Если хозяин менялся и новый относился к прежнему негативно, то те, кто раньше служил старому хозяину, легко могли его "загрызть". Что и происходило при смене вождей, начальства или мужа (жены). Конечно, самые настоящие, стопроцентные "железные люди" жили ещё в сталинские времена, поэтому большинство их не дожило до наших дней. Но "родовое эхо" от них звучит через несколько поколений, через их "копии" в потомках. нужно учитывать, что "железные люди" не испытывали и не могли испытывать эмпатии. Эмпатия была в их время непозволительной роскошью. Поэтому после в родах, основателями которых стали "железные люди" в отношениях между членами семьи очень мало эмпатии, нежности, обнимашек, сочувствия и любых других "классических" проявлений любви. Зато отчетливо звучит "железный грохот" родительских требований, особенно по поводу подчинения. Я думаю, что именно "отсюда" возникла региональная "пандемия" "недолюбленных" в нескольких поколениях детей. Специфической особенностью людей породы "совок" является "отрицательная" толерантность. В их представлениях плюрализм мнений - это абсурд, извращение. У них просматривается резко выраженная враждебность к другой точке зрения. Часто проявляется агрессия, вплоть до желания убить. А человек, который пытается высказать свою точку зрения, даже толерантно и уважительно, легко записывается во "враги народа" и подвергается остракизму. Так, как православная церковь во времена Сталина практически превратилась в специфический филиал советских спецслужб и по сути была неким альтернативным инвариантом коммунистической партии, то после 1991 года многие "совки" легко сменили коммунистическую идеологию на православную. При этом отчетливо сохраняется враждебность к людям с иным мировоззрением и вероисповеданием. Именно эта непримиримая враждебность к "иным", "чужим" четко указывает на "совка". Под влиянием этой черты часть "совков" также "нашла себя" в самых разных воинствующих идеологиях, вплоть до расизма и неонацизма.ЕБЕлена Бресловая знаю 5 поколение не полностью, дочь не полностью знает 3( по отцу) а по моей линии шестое не полностью... Спокойствия на нашей земле нет: нашествия, революция, войны и 30 лет назад вообще развал страны...Марина МаксимоваПримерно так же. 5 поколений максимум. Что- то там рассказывают дальше...но там все больше догадки(может фантазии?) и еще размытые воспоминания о рассказах родственников, в детстве.NatalyУ меня мало догадок и фантазий историю появления моего рода в столице Российской империи в 1861можно проследить не только со слов /воспоминаний/сказочек/легенд устного творчества прабабок но и документально в письменном виде много" наследили" мои предки и по папиной и по маминой линии((((ААлексейГос-да, а ведь идею Родовой книги впервые озвучил В. Мегре примерно 30 лет назад в серии книг "Анастасия". Благодаря которым в России и не только возникают поселения Родовых поместий. Присоединяйтесь.Майя MajaКедрозвоны? И здесь эту ересь распространяете?. Имейте ввиду, что вы нарушаете закон и пропагандируете к присоединению секты. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРОШУ ОСВОБОДИТЬ САЙТ ОТ ПОДОБНЫХ ЛЮДЕЙКомментировать
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