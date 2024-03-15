Рост экономики Кыргызстана с начала года составил 8,6 проц.

Бишкек, 14 марта /Синьхуа/ -- Валовой внутренний продукт Кыргызстана в январе-феврале 2024 года, по предварительной оценке, составил 155,5 млрд сомов /более 1,7 млрд долларов США/ и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 8,6 проц.