Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Рост экономики Кыргызстана с начала года составил 8,6 проц.

Бишкек, 14 марта /Синьхуа/ -- Валовой внутренний продукт Кыргызстана в январе-феврале 2024 года, по предварительной оценке, составил 155,5 млрд сомов /более 1,7 млрд долларов США/ и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 8,6 проц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх