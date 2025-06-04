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Рогов: попытка Киева атаковать Крымский мост является людоедской выходкой

Рогов: попытка Киева атаковать Крымский мост является людоедской выходкой

Попытка Украины атаковать Крымский мост представляет собой людоедскую выходку. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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