ФСИН поощрит осужденных ИК-19, помогавших сотрудникам колонии в ходе захвата

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) приняло решение поощрить осужденных исправительной колонии №19 в Волгоградской области, оказавших помощь сотрудникам ИК и другим осужденным, взятым в заложники 23 августа.
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