Tour Championship 2025: Барри Хокинс обыгрывает Шона Мерфи после начальной сессии первого раунда

12-й игрок мира Барри Хокинс обыгрывает Шона Мерфи, а Сяо Годун сыграл вничью с У Ицзэ в стартовой сессии первого раунда Tour Championship 2025, сообщает WST Барри Хокинс обыгрывает Шона Мерфи Tour Championship 2025 (фото: WST)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Барри Хокинс сделал пять сенчури-брейков и лидирует над Шоном Мерфи со счетом 7-1 после стартовой сессии первого раунда Tour Championship в Manchester Central.