Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Молодожены смогут в режиме онлайн выбрать площадку и подать заявление Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что место для бракосочетания в столице теперь можно подобрать с помощью сервиса «Наша свадьба» на mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии