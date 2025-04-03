Глава Ространснадзора Басаргин ушел на пенсию

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил назначение Виктора Гулина исполняющим обязанности руководителя Ространснадзора, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Правительства.
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