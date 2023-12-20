Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

Кармелла Туонг отправилась в центр Дапитан-Сити с племянником. Наслаждаясь иллюминацией, филиппинка присела на металлическое заграждение возле здания городского совета, за которым стояли рождественские декорации.
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