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Аргументы и Факты

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Сделан важный шаг к завершению конфликта: главная новость СВО 11 октября

Российские военные поразили в Одессе дата-центр «Тенет», который ВСУ использовали для обработки, передачи и хранения информации.

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