Госдума планирует расширить экспорт СПГ с северных месторождений Наталья МарковаПравительство ранее направило Госдуме законопроект о наращивании объемов экспорта СПГ с газовых месторождений на севере России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии