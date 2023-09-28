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Госдума планирует расширить экспорт СПГ с северных месторождений

Госдума планирует расширить экспорт СПГ с северных месторождений

Госдума планирует расширить экспорт СПГ с северных месторождений Наталья МарковаПравительство ранее направило Госдуме законопроект о наращивании объемов экспорта СПГ с газовых месторождений на севере России.

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