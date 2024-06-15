Татьяна Монтян: Грантоедов оставили без мясных штурмов

Помните, какой вой и визг поднимался всякий раз, когда военкомы пытались вручить повестку кому-то из украинских грантоедов? Хвала богам, больше он подниматься не будет: постановление Кабмина о порядке бронирования военнобязанных от 5 июня предписывает забронировать от могилизации весь персонал организаций, являющихся, цитирую, исполнителями проектов международной технической помощи.
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