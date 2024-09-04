Глава МИД Украины Кулеба написал заявление об отставке

Заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний<strong>Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии