RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Депутат АдГ предложил использовать БПЛА для охраны границ Германии

Депутат АдГ предложил использовать БПЛА для охраны границ Германии

Замруководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил за усиление охраны границ ФРГ с использованием беспилотников на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии