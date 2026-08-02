Депутат АдГ предложил использовать БПЛА для охраны границ Германии

Замруководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил за усиление охраны границ ФРГ с использованием беспилотников на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.
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