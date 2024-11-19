ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Во что верует батюшка Ткачёв?

Во что верует батюшка Ткачёв?

А вот это уже, как я и обещала, разговор посерьезнее, чем о призывах протоиерея не пойми что делать с женщинами "не использующими грудь по назначению".

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Комментарии
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F I
У моей подруги  мусульманки от сына трое внуков  и  невестка  мордовка (крещеная в детстве родителями  ) которая любит своего мужа ,семью ( дети от 15 лет до года ) .
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13 час.
Майя Majesty
Слишком сильно Церковь стала внедряться в государственность. Это плохо.
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Автора аж крючит от многоконфессиональности, а ведь об этом Президент говорит, а не только Ткачев. Честно говоря, статейка тянет на &quot;разжигание розни&quot;. Читать очень неприятно.
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1 час.

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