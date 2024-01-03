Россия нанесла удар по местам наемных боевиков ВСУ в Харькове

Минобороны информирует о целях ракетных обстрелов на Украине.Русская армия нанесла массированный комплексный удар высокоточным ракетным оружием места расположения иностранных наемных боевиков, воюющих на стороне ВСУ.
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