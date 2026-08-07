Врач рассказала об опасности самолечения при кишечных инфекциях

Россиянам рекомендуют обращаться за помощью к специалистам МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Летом кишечные расстройства многие списывают на перегрев, испорченную еду или неудачный перекус и лечатся сорбентами, надеясь, что через пару дней все пройдет.