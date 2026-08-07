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Врач рассказала об опасности самолечения при кишечных инфекциях

Врач рассказала об опасности самолечения при кишечных инфекциях

Россиянам рекомендуют обращаться за помощью к специалистам МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Летом кишечные расстройства многие списывают на перегрев, испорченную еду или неудачный перекус и лечатся сорбентами, надеясь, что через пару дней все пройдет.

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