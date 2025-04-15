«Супер, что мы живем в эпоху Овечкина»

Мы встретились с обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира среди молодежных и национальных сборных Дмитрием Орловым за день до матча «Вашингтон» – «Каролина» в столице США, где остановилась команда из Роли.
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