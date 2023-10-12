«Ставка на силовое решение»: Россия отреагировала на заявление США о новом пакете военной помощи Украине

США могут «легко и быстро» урегулировать конфликт на Украине прекращением отправки Киеву военной помощи, однако американцы продолжают делать ставку на силовое решение украинского кризиса, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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