Театр абсурда
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Театр абсурда

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Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки

Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки

Врача-эндокринолога из Хасавюрта обвинили в отказе в приеме пациентки в никабе, ей пришлось записать видео с извинениями.

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